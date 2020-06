© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: Pechino esprime preoccupazione su dichiarazione congiunta G7 proposta da premier giapponese Abe - La Cina ha espresso "serie preoccupazioni" dopo che il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha dichiarato che Tokyo vuole assumere un ruolo guida nel Gruppo delle sette maggiori economie sviluppate del Globo (G7) affinché venga emessa una dichiarazione congiunta sulla situazione a Hong Kong. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, durante il briefing quotidiano con la stampa. "Hong Kong fa parte degli affari interni della Cina e i paesi stranieri non hanno il diritto di interferire", ha affermato Hua. Abe ha confermato oggi, 10 giugno, che Tokyo sta lavorando a una dichiarazione congiunta del G7 in merito ai recenti sviluppi a Hong Kong. Se approvata, la dichiarazione congiunta esprimerà preoccupazione per le recenti iniziative del governo centrale cinese tese ad aumentare la stretta legale di Pechino sulla ex colonia britannica, a spese dei margini di autonomia goduti da quel territorio sulla base del principio "Un paese, due sistemi". (segue) (Res)