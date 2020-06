Mostre: apre venerdì a Napoli "Gli Estruschi e il Mann" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La storia della scoperta della Campania etrusca si configura, quindi, come uno dei capitoli più avvincenti della ricerca archeologica in Italia e nel Mediterraneo: in tal senso, il ricchissimo patrimonio, custodito nei depositi del Mann e studiato in occasione della mostra, fornisce uno spaccato inedito nel panorama espositivo internazionale. La mostra è accompagnata da un catalogo edito da Electa, a cura di Valentino Nizzo. Per l’occasione è stato inoltre edito nelle pubblicazioni scientifiche “Quaderni del Mann” il volume, a cura di Valentino Nizzo, "Gli Etruschi in Campania. Storia di una (ri)scoperta dal XVI al XIX secolo", strettamente correlato alle tematiche della seconda sezione del percorso espositivo. (Ren)