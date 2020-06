Imprese: Sparkle si rafforza con un nuovo punto di presenza a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sparkle ha ampliato la copertura a Roma con l’apertura di un altro punto di presenza per soddisfare la crescente richiesta di connettività della città e del suo ecosistema commerciale. Stando al relativo comunicato stampa, il nuovo punto di presenza è situato presso il Tecnopolo Tiburtino nella parte orientale della città, e si aggiunge ai tre già presenti nella città aumentando la capillarità dell’anello metropolitano, sistema protetto e ridondante completamente integrato con la rete Ip globale Tier-1 di Sparkle Seabone. Con il nuovo punto di presenza, prosegue la nota, Sparkle offrirà il servizio di transito Ip Seabone e soluzioni di connettività City2City al ricco ecosistema del Tecnopolo Tiburtino, dove sono presenti più di cento aziende operative principalmente nei settori Ict, aerospazio, ambiente e green economy, ricerca e trasferimento tecnologico. I clienti potranno inoltre beneficiare della gamma completa di servizi Ip e Dati offerti da Sparkle, incluso il servizio DDoS Protection Service, che offre diverse opzioni per proteggere le reti dei clienti dagli attacchi DDos, la soluzione Virtual Nap, che offre accesso virtuale ai principali punti di scambio internet senza la necessità per il cliente di implementare e gestire infrastrutture proprietarie, ed Ethernet Suite per una connettività ethernet sicura e trasparente. “Con una rete capillare in Italia e nel bacino del Mediterraneo e con un ricco marketplace presso il Sicily Hub a Palermo, che serve diciotto cavi internazionali, Sparkle con il nuovo punto di presenza romano consolida ulteriormente la sua leadership nel mercato Ip e il suo ruolo di snodo digitale tra Africa, Medio Oriente, Asia ed Europa”, si legge nella nota. (Com)