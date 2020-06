India: Kashmir, cinque militanti separatisti uccisi da forze di sicurezza nel distretto di Shopian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque militanti separatisti sono stati uccisi in un conflitto a fuoco con le forze di sicurezza avvenuto questa mattina nel Territorio indiano di Jammu e Kashmir, nel distretto di Shopian, nel villaggio di Sugoo, dove era in corso un’operazione di perlustrazione dell’Esercito, della Forza di polizia centrale di riserva (Crpf) e della polizia territoriale. Lo ha reso noto la polizia. Le identità dei morti non sono ancora state accertate. È il terzo scontro in pochi giorni nel distretto: altri quattro presunti terroristi sono stati uccisi l’8 giugno nell’area di Pinjora e altri cinque il 7 giugno nel villaggio di Reban. Secondo le autorità tra i militanti uccisi nei giorni scorsi c’erano affiliati all’organizzazione terroristica Hizbul Mujahideen, alcuni dei quali con ruoli di comando. Negli ultimi mesi le violenze nel Kashmir indiano si sono intensificate, in concomitanza col blocco delle attività e dei movimenti non essenziali in vigore dal 25 marzo al 31 maggio per contenere l’epidemia di coronavirus. Dal 25 marzo, ci sono stati numerosi conflitti a fuoco tra militanti separatisti e forze di sicurezza e sono stati eliminati oltre 50 presunti terroristi. Anche le forze di sicurezza hanno subito gravi perdite. Inoltre, l’altro ieri è stato ucciso un rappresentante di villaggio (sarpanch) di Lukbawan, nel distretto di Anantnag, Ajay Pandita. (segue) (Inn)