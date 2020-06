Governo: M5s, supporteremo sempre Di Maio contro attacchi vili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Massimo sostegno al ministro Di Maio dopo le vergognose minacce di morte sui social. Condanniamo in modo fermo e deciso questi attacchi indegni a chi sta lavorando giorno e notte per far ripartire il Paese in un momento drammatico come questo". Lo dichiarano i portavoce del M5s in commissione Bilancio alla Camera. "Siamo vicini sia al ministro che all'uomo e lo supporteremo nel contrasto alle squallide minacce che sta ricevendo", aggiungono. (com)