Russia: fonti stampa, possibile acquisto piattaforma Sea Launch da parte di Rosatom (2)

- S7 Space come parte del gruppo S7 è diventata la prima azienda privata russa a fornire servizi per il lancio di veicoli spaziali. Nel 2019, Roscosmos e S7 Space hanno discusso di un progetto per creare in Russia un razzo riutilizzabile con una capacità di carico di 17 tonnellate con stadi ad impiego multiplo per il lancio dalla piattaforma offshore posizionata all'equatore. La parte statunitense del progetto ha interrotto i lanci dallo spazioporto galleggiante nel 2014. Nel dicembre 2019, le autorità statunitensi hanno permesso di trasferire la piattaforma di lancio dall'Oceano Pacifico (situato vicino all'Isola di Natale) al porto dell'Estremo Oriente. Nella primavera del 2020, il Sea Launch è stato trasferito nel porto di Slavyansk nel Territorio del Litorale. (Rum)