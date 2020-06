© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fontana diceva 'Rifarei tutto'. Oggi per fortuna ha cambiato idea e ha sostituito il direttore generale della Sanità Luigi Cajazzo. Non basta mandare via un funzionario. Si faccia lavorare la commissione di inchiesta e si corra ai ripari con test, sanità di territorio e tracciamento". Lo scrive su Twitter la deputata del Pd Lia Quartapelle. (Rem)