Ambiente: Municipio Roma X, bonifica e ripristino decoro urbano davanti stazione Acilia

- Importante opera di bonifica e di ripristino del decoro urbano nell'area antistante la stazione della metropolitana di Acilia. Lo comunica in una nota il Municipio Roma X. "In questi giorni abbiamo riportato decoro nelle aree prospicienti la stazione di Acilia della Roma-Lido - dichiara il vice presidente del Municipio X e assessore all'Ambiente, Alessandro Ieva -. Il Servizio giardini ha rimosso grandi quantitativi di rifiuti lasciati dai cittadini nel parcheggio, oltre ad aver eseguito la manutenzione di tutto il verde circostante peraltro costantemente manutenuta dai nostri operatori. Terminate le attività ad Acilia da oggi abbiamo avviato gli interventi presso la stazione di Ostia Antica. Con i nuovi mezzi acquistati dal Municipio e in dotazione al Servizio giardini - conclude Ieva - stiamo provvedendo alla messa in sicurezza delle alberature rimuovendo i rami secchi e pericolosi su tutti gli spazi verdi. L'azione di decoro proseguirà anche nei prossimi giorni in quanto l'area necessità di importanti interventi". (Com)