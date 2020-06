Elezioni: Comitato promotore, incostituzionale abbinamento a referendum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ipotesi di abbinare il referendum costituzionale alle elezioni regionali ed amministrative sarebbe “costituzionalmente illegittima, oltre che politicamente sbagliata”. Lo scrivono in una nota i senatori Andrea Cangini, Tommaso Nannicini e Nazario Pagano, membri del comitato promotore del referendum costituzionale sul taglio della rappresentanza parlamentare. “Questa mattina – aggiungono -abbiamo fatto pervenire al presidente del Consiglio un parere pro veritate redatto dal professore Alfonso Celotto e una memoria per illustrare le ragioni giuridiche del nostro dissenso. Confidiamo che il presidente Conte le faccia proprie: non sarebbe comprensibile se le esigenze politiche di un singolo partito della maggioranza, il Movimento 5stelle, portassero a creare un gravissimo precedente sul piano costituzionale”.(com)