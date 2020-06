© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio l'età mediana dei casi positivi al Covid-19 è 57 anni. Il sesso è ripartito in modo omogeneo: il 47 per cento sono di sesso maschile e il 53 per cento di sesso femminile. Si legge sul portale Salute Lazio. (Rer)