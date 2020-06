Francia: Insee, ad aprile produzione industriale in calo del 20 per cento su base mensile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad aprile 2020 la produzione industriale francese è calata del 20,1 per cento su base mensile, dopo aver perso il 16,2 per cento a marzo. Lo ha reso noto l'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). Nel settore automobilistico il calo è stato dell'88 per cento, dopo il 45,2 per cento del mese precedente, mentre la produzione del manifatturiero è scesa del 21,9 per cento (-18,3 per cento a marzo). Nella produzione di materiali da trasporto, invece, il calo è stato del 47,5 per cento. (Frp)