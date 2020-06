Nato: Stoltenberg su "Il Foglio - Inserto", l'Alleanza nel 2030 diventerà più unita e più politica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale sottolinea che "questi valori sono ciò che ci definisce. Sono ciò che ci rende forti come nazioni e come alleanza. Mentre continuiamo a competere in un mondo più competitivo, dobbiamo mantenere forti le nostre democrazie. La mia visione per la Nato 2030 non riguarda il reinventare la Nato. Si tratta di rendere la nostra forte Alleanza ancora più forte. Militarmente forte. Politicamente più forte. E più globale. Per aiutarci a raggiungere questo obiettivo ho chiesto a un gruppo di esperti di fornire nuove idee. Continuerò a consultarmi attivamente con gli alleati, contatterò la società civile, il settore privato e i leader più giovani". "La Nato - scrive Stoltenberg - non vede la Cina come un nuovo nemico o come un avversario. Ma quello che vediamo è che l'ascesa della Cina sta cambiando radicalmente l'equilibrio globale del potere e i leader della Nato, capi di stato e di governo, quando si sono incontrati a Londra a dicembre, hanno concordato, per la prima volta nella storia, che la Nato deve affrontare le conseguenze sulla sicurezza dell'ascesa della Cina. Ci sono alcune opportunità, la crescita economica della Cina ha alimentato la crescita economica nella nostra parte del mondo e ha contribuito a riscattare centinaia di milioni di persone dalla povertà. Ma allo stesso tempo, vediamo che presto la Cina avrà la più grande economia del mondo, hanno già il secondo budget per la difesa". (segue) (Res)