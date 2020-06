Nato: Stoltenberg su "Il Foglio - Inserto", l'Alleanza nel 2030 diventerà più unita e più politica (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stanno investendo molto - continua - nelle moderne capacità militari, inclusi i missili che possono raggiungere tutti i paesi alleati della Nato. Si stanno avvicinando a noi nel cyberspazio. Li vediamo nell'Artico, in Africa. Li vediamo investire nelle nostre infrastrutture strategiche. E stanno lavorando sempre di più assieme alla Russia. Tutto ciò ha conseguenze per la sicurezza degli alleati della Nato. E quindi, dobbiamo essere in grado di rispondere, di affrontarlo. E dobbiamo farlo forgiando la Nato come un'Alleanza politica più forte. Dobbiamo farlo, stiamo collaborando con partner, non da ultimo nell'Asia del Pacifico, con Australia, Giappone, Corea del sud, Nuova Zelanda, che sono partner molto vicini e affini alla Nato". Per quanto riguarda l'Unione europea, "credo fermamente nella cooperazione tra l'Unione europea e la Nato. E saluto con grande favore il fatto che siamo stati in grado di elevare questa cooperazione a livelli senza precedenti. Dobbiamo continuare a farlo. E saluto con favore anche gli sforzi dell'Ue in materia di difesa. Ma allo stesso tempo, l'Ue non può sostituire la Nato. Dobbiamo ricordare che quasi il 60 percento delle persone che vivono in un paese della Nato, vivono in uno stato non Ue. L'80 percento delle spese di difesa della Nato proviene da membri extra Ue. E dobbiamo essere in grado di proteggere il 100 per cento delle nostre persone". (segue) (Res)