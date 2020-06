Nato: Stoltenberg su "Il Foglio - Inserto", l'Alleanza nel 2030 diventerà più unita e più politica (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quindi secondo il segretario generale "non c'è modo che l'Ue possa sostituire la Nato. Finché lavoriamo insieme in modo positivo, possiamo completarci a vicenda. Credo fermamente che in tempi incerti abbiamo bisogno di forti istituzioni multilaterali e che la Nato sia una delle istituzioni internazionali più grandi e importanti che abbiamo istituito. Abbiamo visto la Nato emergere dalla Seconda guerra mondiale e l'intera istituzione è stata creata per impedire che la guerra colpisca nuovamente le persone nei paesi alleati della Nato. E credo fermamente che se c'è qualcosa che possiamo imparare dalla crisi e dai decenni trascorsi da quando la Nato è stata istituita è questo: quando siamo di fronte all'incertezza, allora abbiamo bisogno di forti istituzioni internazionali". "Quindi, - conclude - penso che questo sia il momento di rafforzare le istituzioni multilaterali, per rafforzare la cooperazione e anche per rafforzare la Nato. Ed è esattamente per questo che abbiamo lanciato Nato 2030, il processo di riflessione, per assicurarci di cambiare, di adattarci mentre il mondo sta cambiando". (Res)