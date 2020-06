Sudan: Bachelet (Onu), arresto di Ali Kushayb sia da monito per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha accolto con favore la consegna alla Corte penale internazionale (Cpi) dell'Aja di Ali Muhammad Ali Abd al Rahman, alias Ali Kushayb, incriminato nell'aprile 2007 per numerosi crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi nel Darfur tra il 2003 e il 2004. "Accolgo con favore la notizia che il leader della milizia del Darfur Ali Muhammad Ali Abd al Rahman ("Ali Kushayb") è ora sotto la custodia della Corte penale internazionale (Cpi) dopo essersi arreso alle autorità della Repubblica Centrafricana. Questo è uno sviluppo estremamente significativo", ha affermato Bachelet in una nota. "Per troppo tempo i responsabili dei crimini internazionali su vasta scala commessi nella regione sudanese del Darfur occidentale sono sfuggiti al processo. Ali Kushayb è il primo, e finora unico, personaggio importante ad essere arrestato e consegnato alla Corte penale internazionale, in relazione ai numerosi omicidi, stupri, saccheggi e altri crimini verificatisi quando era comandante delle milizie filo-governative Janjaweed (demoni a cavallo). Il mio profondo auspicio è che gli altri quattro sospetti accusati si uniscano a lui davanti alla Corte penale internazionale nel prossimo futuro".