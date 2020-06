Sudan: Bachelet (Onu), arresto di Ali Kushayb sia da monito per tutti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La detenzione di Ali Kushayb, prosegue Bachelet, “serva da monito a tutti i responsabili di tali orribili atti di violenza commessi in Sudan e in molte altre parti del mondo per il fatto che un giorno i loro crimini li raggiungeranno. Il suo arresto dovrebbe anche fungere da deterrente per altri leader militari e politici che pensano di poter commettere tali crimini impunemente. Vorrei ricordare l'importante lavoro svolto dalla Commissione internazionale d'inchiesta sul Darfur, istituita dal Consiglio di sicurezza nel 2004 e sostenuta dal mio ufficio. La Commissione ha svolto un ruolo fondamentale nel definire i dettagli di accuse estremamente gravi di crimini internazionali commessi nel Darfur. Ciò ha aiutato il Consiglio di sicurezza a concordare successivamente di sottoporre la situazione alla Cpi. Vorrei anche riconoscere il ruolo chiave svolto dalle autorità nella Repubblica Centrafricana nel facilitare la consegna di Ali Kushayb alla Corte penale internazionale”, conclude la dichiarazione. (segue) (Res)