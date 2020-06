Coronavirus: legale comitato 'Noi denunceremo', deposito denunce famigliari è atto dovuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi sono state riportate le denunce esposte da tutte le persone che sono presenti oggi e che chiedono l'intervento dell'autorità giudiziaria per quanto accaduto. È un atto dovuto". Lo ha detto l'avvocato Consuelo Legati, uno dei legali del comitato "Noi denunceremo - Verità e giustizia per le vittime di Covid-19" fuori dalla Procura di Bergamo nell'ambito dell'iniziativa "Denuncia day". "Adesso - ha aggiunto - le persone depositeranno fisicamente la loro denuncia agli ufficiali di Polizia giudiziaria. In questa fase a loro non verranno fatte domande, ma se l'autorità giudiziaria dovesse avere la necessità di chiarimenti e integrazioni verranno chiamate singolarmente per darne conto l'autorità giudiziaria". (Rem)