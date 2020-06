Difesa: Profumo (Leonardo), settore strategico anche dopo pandemia, in azienda pochissimi contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella fase post Covid-19 la difesa continuerà a rappresentare un settore strategico per l’economia italiana ed europea: il motore di una significativa filiera di Pmi che a nostro giudizio rappresentano un elemento fondamentale per la ripartenza del nostro paese. Così l’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, durante la sua audizione di questa mattina in commissione Difesa al Senato. “Essendo stati inseriti dal governo nella lista delle attività strategiche, abbiamo mantenuto la nostra operatività in tutta questa fase, e tengo a precisare che ciò è avvenuto con altissimi livelli di sicurezza delle nostre persone: il numero di contagiati nella nostra azienda è estremamente basso”, ha detto. (Ems)