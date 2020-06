Ambiente: Costa, non ci sarà "click day" su bonus per mobilità sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sarà "click day" sul bonus per la mobilità sostenibile. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Sergio Costa, intervenuto alla trasmissione "Agorà" su Rai3. "Il decreto attuativo è in fase di concertazione, ci vorrà qualche settimana ancora. Con un sistema di anticamera virtuale non ci sarà il click day", ha detto il ministro che ha definito "fantastica" la risposta degli italiani alle misure green messe in atto dal governo. La bicicletta "non sostituisce il mezzo privato ma lo integra. Ho messo 190 milioni di euro. C'è una forte richiesta per integrare la mobilità ordinaria con mezzi sostenibili. Ho chiesto al parlamento uno sforzo supplementare", ha spiegato Costa che ha ribadito come "non c'è competizione tra tipi di mobilità, c'è complementarietà".(Rin)