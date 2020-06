Ostia: controlli dei carabinieri, 4 arresti e una denuncia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono i servizi di controllo del territorio dei carabinieri di Ostia. Nelle ultime ore, infatti, sono finite in manette quattro persone, mentre una quinta è stata denunciata. Nel dettaglio, i carabinieri della stazione di Ponte Galeria, hanno arrestato un 53enne del posto. Nei giorni precedenti, i militari avevano notato un insolito movimento nei pressi della casa di un pensionato incensurato così hanno deciso di effettuare la perquisizione domiciliare. Nell'appartamento è stata trovata una pistola caricata a salve, circa 15 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, 3.150 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio, e tutto il materiale per la pesa ed il confezionamento della droga. Lo spacciatore è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Ad Acilia, i carabinieri hanno arrestato, su disposizione dell’Ufficio di sorveglianza di Roma, un 29enne già agli arresti domiciliari per reati inerenti gli stupefacenti. Il provvedimento si è reso necessario a causa del comportamento tenuto dall’uomo che, ha in più occasioni molestato e minacciato l’ex compagna, anche lei residente nello stesso quartiere romano. Il magistrato, a disposto l’immediato trasferimento presso il carcere di Roma Rebibbia. (segue) (Rer)