Ostia: controlli dei carabinieri, 4 arresti e una denuncia (2)

- Sempre su disposizione dell’Ufficio di sorveglianza di Roma, è finita in manette anche una 45enne di Fiumicino. La donna, condannata in via definitiva per reati inerenti gli stupefacenti, è stata rintracciata dai carabinieri e sottoposta agli arresti domiciliari a Fiumicino, dove trascorrerà i prossimi 9 mesi. Ancora a Fiumicino, i carabinieri hanno individuato e denunciato per furto aggravato una ragazza. Ieri pomeriggio la giovane è stata notata dai militari entrare e uscire frettolosamente da vari negozi del centro commerciale Parco da Vinci, con un atteggiamento che li ha insospettiti. I carabinieri hanno quindi deciso di controllarla, proprio all’uscita di un negozio, trovandola in possesso di numerosi capi di abbigliamento. Per questo motivo è stata denunciata ed affidata alla madre, una 34enne residente presso il campo nomadi di via Luigi Candoni, mentre la refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario. In manette è finito anche un 48enne con l’accusa di evasione perché, nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, per reati in materia di stupefacenti, si era allontanato dalla sua casa di Ostia Antica, senza alcuna autorizzazione. I carabinieri l’hanno rintracciato in strada e nuovamente arrestato. (Rer)