Mediterraneo: ministro Esteri greco il 18 giugno in Egitto per accordo su confini marittimi (2)

- Secondo quanto affermato da Dendias nella conferenza stampa di ieri ad Atene con il titolare della Farnesina, Luigi Di Maio, la firma dell'accordo sulla demarcazione delle Zone economiche esclusive (Zee) di Italia e Grecia rappresenta un "momento storico". "L'obiettivo costante del nostro paese è ancora quello di delimitare le zone marittime con tutti i nostri vicini nel quadro del diritto internazionale", ha dichiarato Dendias citato dall'agenzia di stampa "Ana-Mpa", evidenziando anche come i confini marittimi non possano essere delineati in maniera selettiva e arbitraria. "I rapporti con l'Italia sono ad un livello molto buono", ha osservato Dendias sottolineando che l'accordo sulla delimitazione delle Zee tra Italia e Grecia conferma il ruolo delle isole nell'estendere i confini marittimi di un paese e il criterio della linea mediana del 1977 per la demarcazione della piattaforma continentale tra i due paesi. (segue) (Gra)