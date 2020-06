Ocse: previsioni 2020, calo medio del Pil globale al 6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia globale subirà nel 2020 la più grande recessione in tempo di pace mai avuta nell'arco di un secolo, registrando un calo medio del 6 per cento, prima di riprendersi il prossimo anno. Questo il quadro che emerge dalle previsione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) diffuse oggi. Secondo l'organizzazione internazionale con sede a Parigi, nel 2021 l'economia globale dovrebbe registrare una ripresa pari al 5,2 per cento. In caso di una seconda ondata di coronavirus in autunno, tuttavia, secondo l'Osce il calo medio del Pil globale potrebbe essere del 7,6 per cento e anche la ripresa del 2021 sarebbe più contenuta fermandosi al 2,8 per cento. Nel rapporto, il capo economista dell'Osce, Laurence Boone, ha invitato gli Stati a non esitare nell'adozione di politiche espansive finanziate a debito per sostenere i lavoratori e gli investimenti. "Politiche monetarie ultra accomodanti e un debito pubblico più elevato sono necessari e saranno accettati fintanto che l'attività economica e l'inflazione sono in calo, e la disoccupazione è elevata", ha dichiarato Boone. (segue) (Frp)