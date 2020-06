Ocse: previsioni 2020, calo medio del Pil globale al 6 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i paesi con il maggiore calo del Pil nel 2020, secondo l'Osce, ci sono gli Usa con un -7,3 per cento; nel 2021 il paese dovrebbe invece registrare una crescita del 4,1 per cento. L'Eurozona dovrebbe registrare una contrazione dell'economia pari al 9,1 per cento, seguita da una crescita del 6,5 per cento l'anno prossimo. In caso di una seconda ondata, tuttavia, la recessione nell'Eurozona quest'anno potrebbe raggiungere il - 11,5 per cento e la ripresa del 2021 sarebbe solamente del 3,5 per cento. Il Regno Unito dovrebbe registrare il calo maggiore tra tutti i paesi analizzati dall'Osce, con un - 11,5 per cento ed una ripresa del 9 per cento nel 2021. Una seconda ondata farebbe però registrare al Regno Unito un calo del Pil pari al 14 per cento nel 2020. (Frp)