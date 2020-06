Fase 3: Mulè (FI), esecutivo colleziona solo flop

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un esecutivo i cui fallimenti sono sotto gli occhi di tutti. È quanto scrive, in una nota, Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato in merito al governo Conte. "Se il piano Colao fosse stato valutato come un compito in classe, sarebbe stato annullato: copiato e pure male. Ma nell'era della scuola affidata al ministro Azzolina e al 'preside' Conte diventa invece un documento fondamentale per l'esecutivo. Peccato che il documento sia in alcune parti l'esatta riproposizione delle proposte presentate dai dipartimenti di Forza Italia al governo già due mesi fa mentre dimentica settori fondamentali come l'agricoltura. Ma i fallimenti di questo governo sono sotto gli occhi di tutti - riporta la nota - tanto che a leggere le prime pagine dei giornali si ha l'imbarazzo delle scelta: primo flop, il Reddito di emergenza, sussidio per il quale meno di un terzo rispetto alle stime del governo ha presentato domanda; secondo flop, la 'sanatoria migranti' visto che solo 9500 dei 220 mila irregolari ha fatto richiesta; terzo flop, paralisi sulle crisi industriali: per Atlantia, Ilva e Alitalia solo rinvii; quarto flop, il decreto Bonafede che è scritto male e pensato peggio visto che il Tribunale di Sassari si è trovato costretto a negare il ritorno in carcere del boss dei Casalesi Pasquale Zagaria perché il decreto appunto sarebbe un'illegittima interferenza dell'esecutivo nel potere giudiziario; sesto flop, le bugie del governo su Regeni che con una mano chiede la verità e con l'altra vende due fregate all'Egitto. L'azione del governo - conclude il deputato azzurro - è come un salvagente bucato, fa acqua da tutte le parti ma rimane a galla per la composizione della materia che lo compone: in questo caso incapacità e attaccamento alla poltrona". (Com)