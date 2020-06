Turchia: 1,66 milioni di posti di lavoro in meno in un anno a fine marzo 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un anno la Turchia ha perso circa 1,66 milioni di posti di lavoro. E' quanto emerge dai dati pubblicati dall'Istituto statistico turco (TurkStat). E' infatti sceso di 3,4 punti percentuali su base annua il tasso di occupazione, attestatosi al 42 per cento nel mese di marzo. Il numero degli occupati è diminuito quindi di 1,66 milioni a 26,1 milioni di persone nel marzo 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La disoccupazione è scesa al 13,2 per cento a marzo, in calo di 0,9 punti percentuali rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Il numero di disoccupati di età pari o superiore a 15 anni è sceso di 573 mila unità su base annua a 3,97 milioni. Rispetto a febbraio, il tasso di disoccupazione è sceso di 0,4 punti rispetto al 13,6 per cento registrato a febbraio. I dati ufficiali mostrano che la disoccupazione non agricola è scesa di 1,1 punti percentuali al 15 per cento nello stesso periodo. Il tasso di disoccupazione giovanile, comprese le persone di età compresa tra 15 e 24 anni, è stato del 24,6 per cento, in calo di 0,6 punti percentuali su base annua a marzo. Il tasso di giovani senza lavoro e che non studiano è stato del 27,9 per cento a marzo, in aumento di 4,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, riferisce ancora TurkStat. Nell'ambito del suo programma economico, il governo turco ha fissato un tasso di disoccupazione per quest'anno dell'11,8 per cento. Il programma prevede che la disoccupazione scenda gradualmente fino a raggiungere il 9,8 per cento nel 2022. (Tua)