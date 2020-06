Imprese: CY4GATE, al via il roadswhow e il bookbuilding per la quotazione su Aim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- CY4GATE - società attiva nel mercato cyber a 360 gradi - nell’ambito del progetto finalizzato alla crescita e al proprio posizionamento competitivo in Italia e all’estero, ha avviato le attività propedeutiche all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su AIM Italia - gestito da Borsa italiana. In data odierna, è partito il roadshow e il bookbuilding, con incontri di persona e virtuali tra il Management di CY4GATE e investitori istituzionali e professionali italiani ed esteri, per presentare le peculiari caratteristiche dell’azienda, gli ottimi risultati raggiunti nel 2019 e la strategia di crescita futura, che hanno spinto il Management a guardare il mercato AIM come rampa di lancio per il proprio sviluppo. L’offerta prevede una raccolta in aumento di capitale compresa tra un minimo di 15,0 milioni di euro ed un massimo di 18,5 milioni di euro, e la vendita per un importo compreso tra un minimo di 5,2 milioni di euro e un massimo di 6,3 milioni di euro con una valutazione pre-money della Società compresa tra 30 e 37 milioni di euro, una forchetta di prezzo fissata tra 3,0 e 3,7 euro e un flottante superiore al 40 per cento. Il prezzo definitivo di sottoscrizione delle azioni sarà reso noto mediante pubblicazione di comunicato stampa sul sito internet della Società. (segue) (Com)