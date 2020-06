Imprese: CY4GATE, al via il roadswhow e il bookbuilding per la quotazione su Aim (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- CY4GATE nasce nel 2014 come joint venture tra Elettronica S.p.A. (leader da oltre 60 anni nel campo delle Contromisure Elettroniche, socio di maggioranza con circa l’80 per cento) ed Expert System S.p.A. (leader nello sviluppo di algoritmi di intelligenza semantica, con una partecipazione del 17 per cento circa), con il compito di rispondere ad una domanda di sicurezza cibernetica non convenzionale. CY4GATE è stata concepita per progettare, sviluppare e produrre tecnologie e prodotti, sistemi e servizi, che siano in grado di soddisfare i più stringenti e moderni requisiti di “Cyber Intelligence & Cyber Security” espressi dalle Forze Armate, dalle Forze di Polizia, dalle Agenzie di Intelligence e dalle Aziende, sul territorio nazionale e sul mercato estero. Progetto industriale italiano unico nel suo genere, CY4GATE opera nel mercato cyber a 360 gradi, con prodotti proprietari che soddisfino sia le esigenze di raccolta e di analisi delle informazioni, che di sicurezza: DSINT, HYDRA, EPEIUS, Gens.AI, Igea, nel mondo della Cyber Intelligence; RTA, nel mondo della Cyber Security. (segue) (Com)