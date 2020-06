Imprese: CY4GATE, al via il roadswhow e il bookbuilding per la quotazione su Aim (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- CY4GATE chiude il 31 dicembre 2019 con risultati economici che evidenziano delle ottime performance in crescita a doppia cifra rispetto al 31 dicembre 2018. I Ricavi, al 31 dicembre 2019, pari a € 7,1 milioni evidenziano una crescita del 36 per cento rispetto al 2018. L’Ebitda al 31 dicembre 2019 è pari a € 3,1 milioni con un Ebitda margin del 43,6 per cento. Il 2019 si chiude con un Utile d’esercizio pari a € 1,9 milioni con una incidenza sui ricavi del 26,8 per cento. La Posizione Finanziaria Netta 2019 è solida ed in netto miglioramento (+0,5 milioni di euro rispetto alla PFN al 31 dicembre 2018. Eugenio Santagata, amministratore delegato di CY4GATE ha così commentato: “Vogliamo crescere e vogliamo diventare leader del mondo cyber. Lo sappiamo, la galassia cyber è in costante e continua evoluzione: CY4GATE entra in gioco, innovando e creando prodotti di cyber intelligence e di cyber security di ultima generazione, che possano essere utilizzati da aziende, forze di polizia e agenzie governative. Il capitale che verrà raccolto sarà utilizzato per continuare ad innovare e sviluppare nuovi prodotti, per rafforzare la nostra struttura commerciale e accelerare la crescita di CY4Gate, sia nel nostro Paese sia all’estero. La nostra innovazione sarà sempre all’avanguardia, per analizzare, anticipare e proteggere”. (segue) (Com)