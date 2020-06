Imprese: CY4GATE, al via il roadswhow e il bookbuilding per la quotazione su Aim (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domitilla Benigni, recentemente nominata presidente di CY4GATE, ha così commentato: “Quando sei anni fa abbiamo creato CY4GATE, abbiamo creduto profondamente nel progetto. Per estrazione culturale e professionale, pensiamo che l’innovazione tecnologica sia alla base della difesa e della sicurezza. In questo breve lasso di tempo, abbiamo sviluppato prodotti di cyber intelligence e cyber security che hanno dimostrato la bontà del progetto. L’ingresso in Borsa rappresenta la naturale e logica prosecuzione dell’idea di partenza di CY4GATE e sarà, quindi, il suo acceleratore di crescita”. Nel processo di ammissione alla quotazione CY4Gate è assistita da: Equita in qualità di Nomad, Global Coordinator e Specialist; KPMG in qualità di società di revisione nonché consulente fiscale; da Chiomenti come Legal advisor dell’operazione; da Reply quale consulente per i dati extracontabili e da CDR Communication per le attività di Investor e Media Relation. (Com)