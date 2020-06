Scuola: Fontana, tra plexiglas ed enormi incertezze da Roma, non si capisce che futuro aspetti i nostri studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi chiedo, da padre di una ragazza che tra pochi giorni dovrà affrontare l’esame di maturità, prima ancora che da rappresentante delle Istituzioni, come sia possibile che moltissime scuole ancora non sappiano chi ricoprirà il ruolo di presidente di Commissione. Per non parlare delle previsioni del nuovo anno scolastico. Da Roma, tra plexiglas ed enormi incertezze, non si capisce che futuro aspetti i nostri studenti. Chi si merita un plauso è il preside del liceo artistico ‘Manzù’ di Bergamo che con ingegno tutto lombardo ha progettato degli schermi separatori “fatti in casa”, preparati per gli esami sperando che non occorrano a settembre". Lo scrive sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. (Rem)