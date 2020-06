Imprese: online il nuovo Blog di Saipem

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem, leader nei servizi per il settore dell’energia e delle infrastrutture, inaugura il suo blog istituzionale online per condividere con gli stakeholder il profondo cambiamento del suo modello di business, ora orientato verso la transizione energetica, e le nuove sfide che il suo settore sta affrontando. Una trasformazione - si legge in una nota - che oggi consente di identificarla come un global solution provider in grado di ideare, proporre e sviluppare soluzioni per i propri clienti. Il blog, cui si accede dal sito istituzionale www.saipem.com, è disponibile sia in italiano che in inglese ed arricchisce la narrazione del mondo Saipem rivolgendosi ad un pubblico eterogeneo per raccontare i progetti e le iniziative che realizza negli oltre 70 Paesi in cui la società è presente, gli straordinari mezzi, gli strumenti tecnologici e le competenze ingegneristiche che lo rendono possibile. Parlerà delle donne e gli uomini grazie ai quali l’azienda è un esempio di eccellenza italiana in tutto il mondo. Il blog - si legge - offrirà anche spunti di riflessione su tematiche di più ampio respiro, relative a scenari geopolitici e dell’energia che hanno impatto, anche potenziale, sulle attività dell’azienda, approfondendo macro trend in atto come la transizione energetica o la digitalizzazione con particolare attenzione alla sostenibilità, uno degli asset principali del business Saipem. Firme autorevoli di esponenti del mondo economico, aziendale ed accademico arricchiranno di volta in volta i contenuti assicurando profondità, completezza ed obiettività. Il lancio del blog amplia l’offerta dell’ecosistema digitale di Saipem, già presente oggi su LinkedIn, Instagram e YouTube. Il nuovo blog di Saipem è stato realizzato sotto la supervisione della direzione Sustainability Identity and Corporate Communication, affiancata da iCorporate per quanto riguarda la progettazione e i contenuti, e da AKQA per la parte di sviluppo e realizzazione tecnica.(Com)