Cultura: riaprono domani Palazzo Barberini e Galleria Corsini a Roma (2)

- Le visite per gruppi sono temporaneamente sospese. Anche il servizio guardaroba non sarà disponibile, quindi si invitano i visitatori a non portare con sé caschi, zaini o valigie, non ammessi all'interno del museo. Invariato il costo del biglietto d'ingresso (12 euro intero, 2 euro ridotto), raddoppiato il periodo in cui potrà essere utilizzato in entrambe le sedi (20 giorni anziché 10). La prenotazione è consigliata ma non obbligatoria. In occasione della riapertura, le due mostre temporanee in corso nelle due sedi sono state prorogate: la mostra Orazio Borgianni "Un genio inquieto nella Roma di Caravaggio", a cura di Gianni Papi in corso dal 6 marzo a Palazzo Barberini, che sarà prorogata fino al primo novembre 2020 e la mostra Rembrandt alla Galleria Corsini "l'Autoritratto come san Paolo", a cura di Alessandro Cosma in corso dal 21 febbraio alla Galleria Corsini che sarà prorogata fino al 30 settembre 2020. (Com)