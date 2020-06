Medio Oriente: ministro Esteri tedesco oggi in Israele per colloquio con Netanyahu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, è oggi in Israele per incontrare il premier Benjamin Netanyahu, nonché i ministri degli Esteri e della Difesa, rispettivamente Gabi Askenazi e Benny Gantz. Come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, Maas discuterà con gli esponenti del governo israeliano anche del piano di pace per il Medio Oriente proposto dagli Stati Uniti e delle iniziative dello Stato ebraico per l'annessione di parti della Cisgiordania. Maas non si recherà in questa regione, ma avrà un colloquio in videoconferenza con il primo ministro palestinese, Mohammed Shtaje, dalla Giordania, seconda tappa del suo viaggio in Medio Oriente.(Geb)