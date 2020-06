Cina: coronavirus, Centro controllo e prevenzione mette in guardia da rischio seconda ondata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina potrebbe affrontare il rischio di una seconda ondata di pandemia Covid-19 poiché la maggior parte delle persone è ancora generalmente suscettibile al coronavirus e la situazione pandemica è ancora grave a livello globale. È quanto si apprende da un rapporto del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie. Secondo il documento, pubblicato sulla rivista medico-scientifica specializzata "The Lancet" il 6 giugno, la strategia cinese per prevenire la diffusione del virus ha avuto successo. Il numero di pazienti nel paese sarebbe stato 67 volte maggiore se non fosse stata adottata alcuna misura anti-epidemica, come mettere in quarantena i casi sospetti, rintracciare i contatti stretti o limitare il movimento delle persone in determinate aree. Nel documento si mette in guardia da una seconda ondata di Covid-19 in Cina, esortando il paese a perseguire la sua strategia di repressione per impedire che i casi importati causino trasmissioni locali. Wang Chen, rinomato specialista cinese delle infezioni alle vie respiratorie, ha affermato che il virus non scomparirà, osservando che la situazione epidemica è relativamente buona in estate, ma è necessario mantenere un senso di cautela in inverno e in autunno. "Il virus sembra diffondersi facilmente intorno a gennaio a Canton (Guangzhou) e intorno a marzo a Pechino", ha detto Wang. Il documento rivela che l'obiettivo della Cina nella lotta contro la Covid-19 è mantenere la tendenza a nessuna trasmissione locale o almeno a un livello basso fino a quando un vaccino sicuro ed efficace non sarà sviluppato e ampiamente distribuito per formare una barriera immunitaria nella popolazione.(Cip)