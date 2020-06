Ue: “Les Echos”, Commissione temporeggia su dossier Fincantieri-Chantiers de l'Atlantique

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea temporeggia sul dossier riguardante l'acquisizione di Chantiers de l'Atlantique da parte di Fincantieri. Lo scrive il quotidiano "Les Echos", spiegando che l'operazione non dovrebbe concludersi in tempi brevi. Margrethe Vestager, secondo vicepresidente della Commissione e commissario alla concorrenza, ha ammesso che ci vorrà ancora del tempo per valutare l'impatto che il progetto avrà sul mercato. I funzionari che stanno esaminando il dossier rincontrano "delle difficoltà" nel valutare "le eventuali ripercussioni di questo progetto e ciò che implicherebbe sul mercato". Il 13 marzo scorso Bruxelles aveva sospeso l'esame chiedendo alle due società maggiori informazioni.(Frp)