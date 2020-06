Italia-Francia: ambasciatore Masset, incontro Le Drian-Di Maio segnale forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro avvenuto a Roma il 3 giugno fra il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio e l’omologo francese, Jean-Yves Le Drian, è un "segnale forte che traduce la forza delle relazioni franco-italiane". Lo ha detto l'ambasciatore di Francia a Roma, Christian Masset, intervenendo a un webinar organizzato dalla Camera di commercio franco-italiana. Secondo il diplomatico dinnanzi alla "vulnerabilità" dell'Europa dimostrata in alcuni temi riguardanti la protezione dei cittadini durante la crisi del coronavirus "bisogna pensare alla sovranità europea e all'autonomia strategica in un certo numero di settori strategici". "In questo quadro la Francia e l'Italia devono continuare a lavorare insieme affinché l'Italia apporti le soluzioni necessarie", ha detto Masset.(Frp)