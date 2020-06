Credito: Ruocco (M5s), audizione Abi e Bankitalia per aggiornare su quadro "di una indubbia complessità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carla Ruocco, presidente della Commissione di inchiesta sul sistema bancario e finanziario durante l’audizione in Commissione con Giovanni Sabatini, direttore generale Abi, dichiara: “Ricordo che l’Abi è già stata audita nella seduta dello scorso 22 aprile, in ordine all’attuazione degli interventi introdotti dal legislatore con i decreti Cura Italia e Liquidità, relativamente al settore bancario e finanziario, per il sostegno alle aziende ed imprese colpite dalla crisi. Lo scorso 27 maggio la Commissione ha esaminato il questionario inviato alle 140 banche operanti in Italia (tra gruppi bancari, banche singole e filiali italiane di anche estere) sull’attuazione delle misure riguardanti il settore bancaria di cui ai decreti Cura Italia e Liquidità. Dall’esame del questionario è emerso un quadro di una indubbia complessità delle procedure in atto. Anche sul tema dei tassi di interesse applicati dalle banche alle operazioni di prestito e dei relativi costi e provvigioni applicate - spiega Ruocco - si sono registrate differenze tra le diverse banche. Per questo abbiamo chiamato Abi e Banca d’Italia, che sarà audita domani, per riferire su questo punto, aggiornando le informazioni fornite nelle precedenti audizioni" (Com)