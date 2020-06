Francia: presidente Medef, governo dica a cittadini che è tempo di lavorare e consumare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese deve spiegare ai cittadini che è arrivato il tempo di tornare a lavorare e a consumare rispettando le misure sanitarie previste per arginare il coronavirus. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Les Echos", Geoffroy Roux de Bezieux, presidente del Movimento delle imprese di Francia (Medef), l'equivalente della Confindustria. "Un intervento pubblico forte è indispensabile affinché le due tappe del 15 (riapertura delle frontiere) e del 22 giugno (nuova fase dell'uscita dalla quarantena), siano il segnale di un ritorno verso la normalità", afferma de Bezieux. "Al di là delle misure settoriali già prese, ci aspettiamo delle misure più strutturali legate alle imposte di produzione e all'inverdimento dell'economia. Prendere un po' più di tempo per calibrare le misure non è un problema. In compenso, c'è bisogno che queste misure strutturali si applichino a partire da settembre", dice il numero uno del Medef. Per de Bexieux la transizione ecologica resta una "priorità" ma produrre senza emissioni di carbone significa avere con costi più elevati. "Per questo è necessario imporre una tassa carbone alle frontiere, prima di tutto in alcuni settori come l'acciaio o il cemento", spiega il rappresentante delle imprese francesi.(Frp)