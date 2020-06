Libia, Stoltenberg: "La Nato sta valutando come appoggiare la missione Irini"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato sta valutando “al momento come può appoggiare la missione Irini”, operazione aeronavale dell'Ue nel Mediterraneo che ha tra gli obiettivi il controllo dell'embargo sulle forniture di armi alle parti in conflitto in Libia: il Governo di accordo nazionale (Gna), presieduto da Fayez al Sarraj, e l'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar. È quanto affermato dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel corso di un'intervista rilasciata oggi al quotidiano “Die Welt”. In particolare, Stoltenberg ha ricordato il sostegno fornito dall'Alleanza atlantica all'operazione Eunavfor Med Sophia, la missione aeronavale dell'Ue attiva nel Mediterraneo dal 2015 al 31 marzo scorso, il cui mandato è stato assunto in parte da Irini. “Nato e Ue hanno il medesimo obiettivo: appoggiare l'Onu nel trovare una soluzione pacifica politica per la Libia. La Nato ha sostenuto l'operazione Sophia dell'Unione europea e ora valutiamo come poter appoggiare Irini”, ha dichiarato Stoltenberg. A ogni modo, secondo il segretario generale dell'Alleanza atlantica, è “troppo presto per formulare ipotesi” circa il sostegno operativo della Nato a Irini.Nel corso dell'intervista, Stoltenberg ha evidenziato che nonostante la crisi del coronavirus, gli Stati parte della Nato devono attenersi all'obiettivo di aumentare le proprie spese militari al 2 per cento del Pil, obiettivo stabilito per il 2024 dall'Alleanza atlantica nel 2014. Il mondo è divenuto, infatti, “più insicuro” e “senza sicurezza non può esservi un'economia stabile”. In particolare, il segretario dell'Alleanza atlantica ha dichiarato: “Vedo il declino dell'economia negli Stati membri e so che, in diversi settori, è necessaria una maggiore spesa pubblica per farvi fronte”. Tuttavia, ha sottolineato il segretario generale della Nato, “le minacce e le sfide nelle questioni di sicurezza prima della crisi non sono diminuite durante la pandemia”. Per Stoltenberg, infatti, “la Russia continua a riarmarsi, l'equilibrio di potenza globale cambia con l'ascesa della Cina e l'organizzazione terroristica Stato islamico sta nuovamente cercando di riguadagnare terreno in Siria e Iraq”. In particolare, ha avvertito Stoltenberg, “i missili russi possono colpire qualsiasi obiettivo in Europa”.(Res)