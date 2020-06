Libia: Sanallah (Noc), allo studio altre opzioni per la riapertura degli impianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della National Oil Corporation (Noc) libica, Mustafa Sanallah, ha reso noto che la società è impegnata nel far rispettare lo stato di diritto e non consentirà l'intimidazione dei lavoratori e la manomissione delle installazioni petrolifere della Libia. Riferendosi alla chiusura temporanea degli impianti di Sharara (giacimento petrolifero situato nel sud del Paese) da parte di una milizia locale, Sanallah ha aggiunto che questi "comportamenti criminali" spingeranno la società a ricercare altre opzioni disponibili per riaprire le sue strutture che sono attualmente chiuse in Libia. Sanallah ha ribadito che "il popolo libico e la comunità internazionale hanno capito che dietro queste chiusure ci sono milizie armate", chiedendo che questi gruppi "rivedano immediatamente le loro azioni e consentano la produzione immediata senza alcuna restrizione o condizione, altrimenti saranno perseguiti a livello livello internazionale". (Lit)