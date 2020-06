Aerospazio: Faury (Airbus), il piano del governo francese è molto completo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di aiuti al settore aerospaziale da 15 miliardi di euro annunciato ieri dal governo francese "è molto completo" perché unisce misure di emergenza a progetti a lungo termine. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Les Echos" il presidente d Airbus, Guillame Faury. "Siamo ancora in pieno lavoro per determinare in che modo dovremo adattarci a questa crisi a breve termine ma anche per rimanere competitivi ed essere capaci di riprenderci quando l'economia ripartirà", afferma il dirigente. "Lavoriamo per mettere in sicurezza le nostre differenti ipotesi di traffico con il nostro indotto e i nostri clienti, le compagnie aeree. Ma tenuto conto dell'ampiezza inedita di questa crisi, le incertezze continuano a pesare sulla ripresa del trasporto aereo", ha detto Faury. L'obiettivo annunciato da Parigi di lanciare nel 2035 un aereo a zero emissioni di carbone è "perfettamente realistico", afferma il presidente di Airbus. "Questo implica il lancio del programma nel 2027 o nel 2029, cosa che presuppone di cominciare la preparazione del programma nel 2025. Questo ci lascia quindi cinque anni per preparare le tecnologie necessarie", aggiunge il dirigente.(Frp)