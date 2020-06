Migranti: ministro Interno Seehofer, Germania accoglierà profughi sbarcati in Italia e Malta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania intende aiutare Italia e Malta a gestire la questione migratoria e per questo tornerà ad accogliere i profughi che sbarcano nei due paesi. È quanto affermato dal ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, come riferisce oggi il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Seehofer ha poi osservato come la Germania abbia cessato di accogliere i migranti giunti in Italia e Spagna a causa degli sviluppi della pandemia di coroanvirus. In precedenza, “l'aiuto è stato regolare”, ha sottolineato il ministro dell'Interno tedesco. Ora, la crisi “si sta attenuando”, ma Seehofer ha affermato di non poter ancora chiarire quanti migranti verranno trasferiti da Italia e Malta in Germania. Sull'isola sono sbarcati 400 profughi salvati nel Mediterraneo, già in quarantena su alcune imbarcazioni. Secondo la Commissione europea, anche Lussemburgo, Francia e Portogallo sono pronti ad accogliere i migranti attualmente a Malta. La promessa di Seehofer riguarda anche i migranti delle navi umanitarie Alan Kurdi e Aita Mari, operate dalle organizzazioni non governative Sea Eye (Germania) e Salvamento Maritimo Humanitario (Spagna), poste sotto sequestro dalle autorità italiane. Durante la fase più acuta della pandemia di coronavirus, Italia e Malta hanno chiuso i propri porti dichiarandoli “non sicuri”, di fatto vietando alle navi delle ong che soccorrono i migranti nel Mediterraneo di sbarcare i profughi. (Geb)