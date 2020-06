Abruzzo: Marsilio, Zes approvata in grave ritardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La firma del ministro Provenzano sul decreto istitutivo della Zes "chiude un percorso finora fin troppo accidentato, ora l'impegno di tutti deve essere rivolto a recuperare il tempo perduto e a fare di questo strumento un'opportunità di rilancio e di ripresa economica, a maggior ragione in piena emergenza Covid". Lo ha dichiarato il presidente della Regione, Marco Marsilio. "La Regione - ha aggiunto - sta facendo e farà del suo meglio, a cominciare dal potenziamento delle infrastrutture portuali: a tal proposito venerdì prossimo sarò a Ortona a illustrare lo stato dell'arte dei progetti per il porto". (Com)