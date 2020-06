Germania: raggiunto compromesso su monumento per la Polonia a Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo anni di discussioni, potrebbe giungere a conclusione la disputa sul monumento da erigere a Berlino per commemorare la Polonia come vittima di aggressione da parte della Germania il primo settembre 1939, all'avvio della seconda guerra mondiale. Le parti del dibattito, l'Istituto tedesco per la Polonia di Darmstadt in Assia e la Fondazione per il memoriale degli ebrei assassinati d'Europa di Berlino hanno raggiunto una soluzione di compromesso che unisce i rispettivi progetti. È quanto annunciano le due istituzioni in una lettera al presidente del Bundestag, Wolfgang Schaeuble, al ministro degli Esteri Heiko Maas e al commissario del governo federale per la Cultura, Monika Gruetters. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, che afferma di aver visionato la missiva. L'accordo prevede di creare un complesso commemorativo su una Piazza Primo settembre 1939 da istituire a Berlino, nel centrale quartiere di Mitte, dove verrà eretto il monumento alla Polonia, al tempo stesso memoriale dello scoppio della seconda guerra mondiale. L'iniziativa unisce dunque la proposta dell'Istituto tedesco per a Polonia, che intendeva ricordare esclusivamente l'aggressione tedesca, e quella della Fondazione per il memoriale degli ebrei d'Europa assassinati, che voleva commemorare tutte le vittime della guerra di sterminio condotta dalla Germania nazionalsocialista in Europa orientale. Verrà, infatti, realizzato anche un centro di documentazione sull'occupazione tedesca in Europa dal 1939 al 1945, allo scopo di far conoscere “le esperienze individuali e collettive di violenza di diverse società e gruppi di vittime” in una prospettiva comparata. (segue) (Geb)