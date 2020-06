Germania: raggiunto compromesso su monumento per la Polonia a Berlino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deputato del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) al Bundestag, Dietmar Nietan ha accolto con favore il compromesso. Per Nietan, l'iniziativa dovrebbe essere adottata dalla Grande coalizione formata da Unione cristiano-democratica (Cdu), Unione cristiano-sociale (Csu) e SpD, al governo in Germania dal 2019. Tale posizione è condivisa dal gruppo della SpD al Bundestag. Tuttavia, i deputati di Cdu e Csu insistono su un memoriale dedicato esclusivamente alla Polonia. “ Data la natura speciale della storia tedesco-polacca con il punto più basso della guerra e dell'occupazione tedesca tra il 1939 e il 1945 in Polonia, la Germania ha bisogno di un suo luogo di memoria e di incontro”, ha dichiarato Johann Wadephul, deputato della Cdu al Bundestag. Secondo Wadephul, approfondire le relazioni della Germania con la Polonia “come partner centrale è “il nostro mandato di politica estera”. La controversia sul fatto che la Polonia debba essere considerata separatamente o se tutte le vittime della guerra di annientamento e dell'occupazione tedesca debbano essere commemorate insieme è andata avanti per anni. L'idea di costruire un monumento alle vittime polacche della seconda guerra mondiale nel centro di Berlino risale a Wladyslaw Bartoszewski, sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, ministro degli Esteri della Polonia nel 1995 e dal 2000 al 2001. Scomparso nel 2015, Bartoszewski ha posto la riconciliazione tra Polonia e Germania al centro della propria azione politica. In tale contesto, nel 2017, è nata l'iniziativa per l'istituzione di un monumento alla Polonia nel centro di Berlino, in particolare sulla Askanischer Platz presso le rovine della stazione di Anhalt. (segue) (Geb)