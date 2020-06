Germania: raggiunto compromesso su monumento per la Polonia a Berlino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'idea è stata ripresa nel Bundestag. Sono tre i deputati a esseri particolarmente impegnati per il memoriale dedicato alla Polonia come luogo di incontro e confronto tra tedeschi e polacchi: Manuel Sarrazin dei Verdi, il segretario generale della Cdu Paul Ziemiak, figlio di una coppia polacca emigrata in Germania occidentale nel 1988, e Dietmar Nietan della SpD. In un appello lanciato l'80mo anniversario dell'offensiva tedesca contro la Polonia, Sarrazin, Ziemiak e Nietan ottennero il sostegno di oltre 260 deputati del Bundestag per il progetto. Per la Cdu e la Csu, il principale sostenitore dell'iniziativa è Schaeuble. Una proposta ufficiale per il monumento alla Polonia a Berlino avrebbe dovuto essere presentata al Bundestag in questa primavera per essere adottata l'8 maggio scorso, nel 75mo anniversario della fine della seconda guerra mondiale in Europa. Tuttavia, la crisi del coronavirus ha stravolto il calendario dei lavori parlamentari e al Bundestag mancava una chiara maggioranza per approvare la proposta. (segue) (Geb)