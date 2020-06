Germania: raggiunto compromesso su monumento per la Polonia a Berlino (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, sono montate le critiche a un memoriale dedicato esclusivamente alla Polonia. Diverse voci hanno, infatti, protestato contro la “nazionalizzazione” della memoria e il “ruolo speciale” assegnato al paese, affermando che devono essere ricordate tutte le vittime della guerra e dell'occupazione nazista in Europa orientale. Tra i contrari a un monumento soltanto per la Polonia vi sono stati l'ambasciatore dell'Ucraina a Berlino, Andrij Melnyk e Uwe Neumaerker, direttore della Fondazione per il memoriale per gli ebrei assassinati d'Europa. Gli storici Heinrich August Winkler e Martin Aust hanno recentemente espresso preoccupazioni simili in una lettera a Schaeuble. A loro volta, i sostenitori di un monumento dedicato esclusivamente alla Polonia hanno ricordato l'attacco contro il paese scatenato dalla Germania nel 1939 non possa essere ricondotto soltanto al nazismo, in quanto “anche risultato di una politica tedesca di lunga data nei confronti della Polonia”, ostile a uno Stato polacco. Inoltre, a ostacolare la realizzazione di un memoriale a tutte le vittime del nazismo in Europa orientale interviene il patto di non aggressione concluso tra Germania e Unione Sovietica il 23 agosto 1939, con un protocollo segreto che sanciva la spartizione della Polonia tra i due paesi. “Il primo settembre 1939, l'Unione sovietica non fu una vittima, ma un autore” dell'aggressione alla Polonia, ha affermato a tal riguardo Sarrazin. Pertanto, un memoriale dedicato a polacchi e russi insieme è difficile da immaginare per molti sostenitori del monumento alla Polonia. (segue) (Geb)