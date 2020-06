Germania: raggiunto compromesso su monumento per la Polonia a Berlino (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione divide anche la Grande coalizione nel suo complesso e all'interno di Cdu, Csu e SpD. In consultazione con il ministero degli Esteri e la Cancelleria federale, Schaeuble avrebbe assicurato che i gruppi parlamentari dei tre partiti e i rispettivi responsabili per la Politica estera si occuperanno del monumento alla Polonia. I responsabili di Cdu, Csu e SpD per la Cultura discuteranno, invece, del complesso commemorativo per tutte le vittime della Germania in Europa orientale. Intanto, Cdu e Csu sono determinate a istituire il monumento alla Polonia. Secondo i democristiani, infatti, il paese “è e rimane accanto alla Francia il partner centrale della Germania in Europa” Per il deputato della Cdu Johann Wadepuhl, “approfondire le relazioni e l'amicizia con la Polonia è stato il nostro mandato di politica estera”. Secondo l'esponente della Cdu, “Soltanto la consapevolezza della storia comune costituisce la base di buone relazioni” tra Berlino e Varsavia. Tuttavia, ha osservato Wadepuhl, “questa consapevolezza non è ancora sufficientemente pronunciata in Germania”. Intanto, la crisi del coronavirus ha avuto un effetto benefico sulla disputa. Dopo il mancato accordo al Bundestag in primavera, Peter Oliver Loew, direttore dell'Istituto tedesco per la Polonia ha scritto un'e-mail a Uwe Neumaerker, direttore della Fondazione per il memoriale per gli ebrei assassinati d'Europa, suggerendo una soluzione di compromesso. “Il momento di quiete dovuto alla crisi del coronavirus è stato un colpo di fortuna”, ha dichiarato Loew. Dopo alcuni negoziati, l'Istituto tedesco per la Polonia e la Fondazione per il memoriale per gli ebrei assassinati hanno elaborato un progetto comune, secondo cui il monumento alla Polonia dovrebbe avere anche una dedica in tedesco e polacco. L'epigrafe potrebbe recitare: “La seconda guerra mondiale iniziò con l'attacco tedesco alla Repubblica di Polonia il primo settembre 1939. Commemoriamo le vittime dell'occupazione nazionalsocialista e le politiche di sterminio fino al 1945”. (Geb)