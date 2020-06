Molise: Consiglio regionale su potenziamento e riconversione attività gruppo Fca auto stabilimento Termoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Molise nel corso della lunga riunione di ieri si è occupato anche della vicenda "Fca Auto - stabilimento di Termoli - potenziamento e riconversione delle attività del gruppo Fca al fine di garantire il rilancio occupazionale a seguito della fusione Fca-Psa" grazie ad una mozione a firma dei consiglieri Fanelli, Facciolla, Manzo, Calenda, Romagnuolo Aida, Fontana, Iorio, Primiani, Nola, Greco approvata all'unanmità dall'Assemblea molisana.In particolare con il documento il Consiglio regionale impegna il presidente della Regione e la Giunta regionale a: contribuire ad indirizzare le politiche industriali e la programmazione nazionali, prioritariamente quella dei fondi strutturali di investimento e dei fondi dedicati allo sviluppo industriale, a sostenere misure per lo stabilimento Fca di Termoli; sostenere, a livello nazionale, le posizioni per attuare, in tempistiche utili, la produzione di nuovi modelli a maggiore sostenibilità ambientale capaci di sostenere la riconversione degli stabilimenti Fca senza perdita di forze lavoro; attivare ogni forma di sostegno in sede locale, ivi inclusa la ricomprensione nella Zes Molise dell'area dello stabilimento Fca e dello stabilimento Unilevel di Pozzilli, per l'intera parte ancora da programmare (pari a circa il 30 per cento) dell'area dell'insediamento stesso. (segue) (Gru)